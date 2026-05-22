Fumata bianca in casa Ancona | definita la cessione di una parte delle quote societarie a imprenditori del territorio
In casa Ancona si conclude un'operazione di cessione di quote societarie, con l’ingresso di nuovi imprenditori locali nella proprietà del club. Il presidente ha annunciato attraverso una nota ufficiale che l’accordo è stato finalizzato, rafforzando così la struttura societaria. La società dorica ha comunicato che questa operazione rappresenta un passo importante per il rafforzamento del team. La notizia è stata diffusa in modo ufficiale, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle cifre dell’accordo.
ANCONA – Fumata bianca in casa Ancona. Il club dorico presieduto da Massimiliano Polci, mediante una nota stampa annuncia con soddisfazione il perfezionamento di un'operazione strategica volta al rafforzamento societario, attraverso l'ingresso nella compagine azionaria di una solida componente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sullo stesso argomento
Aster Coop e sindacati, ecco la fumata bianca: si apre una nuova fase di relazioni industrialiSvolta nelle relazioni industriali per la piattaforma logistica di Cesena gestita da Aster Coop.
Leggi anche: FUMATA BIANCA! AMICI: LA GIURIA DEL SERALE TRA CONFERME E COLPI DI SCENA
Mister Bernardini alla Lucchese, è fatta: manca solo l’annuncio ufficiale Fumata bianca in casa Lucchese. Sarà Marco Bernardini il nuovo allenatore della Pantera. La scelta della società, come era ormai nell’aria, è ricaduta sull’ormai ex allenatore del Trastev facebook
So che tu mi porti nella luce E che in te dimorano la luce e il giorno Karen Blixen #SfumatureDellAnima a #CasaLettori x.com
Benevento, fumata bianca in arrivo per Mignani. Possibile accordo triennale con la puntaFumata bianca in arrivo in casa Benevento per quanto riguarda il nuovo attaccante. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club sannita in queste ore sta definendo ... tuttomercatoweb.com