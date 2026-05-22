Fumata bianca in casa Ancona | definita la cessione di una parte delle quote societarie a imprenditori del territorio

In casa Ancona si conclude un'operazione di cessione di quote societarie, con l’ingresso di nuovi imprenditori locali nella proprietà del club. Il presidente ha annunciato attraverso una nota ufficiale che l’accordo è stato finalizzato, rafforzando così la struttura societaria. La società dorica ha comunicato che questa operazione rappresenta un passo importante per il rafforzamento del team. La notizia è stata diffusa in modo ufficiale, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle cifre dell’accordo.

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