FUMATA BIANCA! AMICI | LA GIURIA DEL SERALE TRA CONFERME E COLPI DI SCENA

La giuria del serale di “Amici 25” sarà composta da quattro volti noti dello spettacolo. La conferma è arrivata ufficialmente e il pubblico si prepara a seguire le decisioni degli esperti durante le prossime puntate. Per ora, non sono stati annunciati altri dettagli sui nomi che comporranno il gruppo. La scelta della giuria rappresenta un momento chiave dell’edizione in corso.

Il mistero è risolto. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la giuria del serale di “Amici 25” sarà composta da quattro volti noti dello spettaolo. Parliamo di Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Si chiude così il toto-nomi che per settimane ha infiammato i social, con ipotesi che andavano da Irama a Emma, da Elisa a Rossella Brescia. A confermare l’indiscrezione anche gli indizi che i social del programma hanno seminato per stuzzicare la curiosità del pubblico. Dopo una prima serie di indizi più generici (un collezionista di modellini d’aereo, un amante di New York, un portafortuna di SpongeBob e un elefantino da Nuova Delhi), una seconda ondata di dettagli ha permesso di delineare con certezza la formazione. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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