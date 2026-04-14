Aster Coop e sindacati ecco la fumata bianca | si apre una nuova fase di relazioni industriali

Aster Coop e i sindacati hanno firmato il 3 aprile un accordo strategico relativo alla piattaforma logistica di Cesena. L'intesa chiude un lungo percorso di trattative e introduce una nuova fase nelle relazioni industriali tra le parti. La firma segna un passaggio importante per la gestione delle relazioni future e per la stabilità dell'area di lavoro.

Svolta nelle relazioni industriali per la piattaforma logistica di Cesena gestita da Aster Coop. La cooperativa e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il 3 aprile scorso un accordo strategico che mette fine a un articolato percorso di confronto, inaugurando un periodo di stabilità e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it "In Leonardo si apre una nuova fase"La sostituzione di Roberto Cingolani con Lorenzo Mariani alla guida di Leonardo (alla presidenza arriverà Francesco Macrì al posto di Stefano... FUMATA BIANCA! RAI1 HA SCELTO LA NUOVA COPPIA DI ESTATE IN DIRETTAMentre Vita in Diretta di Alberto Matano prosegue la sua marcia trionfale e viene allungata per tutto giugno, Rai1 cambia totalmente i conduttori di...