A Milano, la leader di un partito ha concluso la campagna referendaria affermando che si spera prevalga il voto negativo per bloccare una riforma giudiziaria che, secondo lei, non migliora il sistema e indebolisce l’indipendenza dei giudici, che invece dovrebbero tutelare tutti i cittadini. La sua dichiarazione si inserisce nel confronto tra le posizioni in vista del voto popolare.

“Speriamo che vinca il no per fermare una riforma che non migliora la giustizia per i cittadini ma indebolisce l’indipendenza dei giudici, che tutela tutti i cittadini”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Milano a margine della chiusura della campagna del partito per il referendum sulla giustizia. “Invitiamo tutte e tutti a informarsi e a votare no: ogni voto può fare la differenza”, ha aggiunto. “Ci sono tante ragioni per votare no, è una riforma che spacca e sorteggia il Csm, a cui i nostri costituenti hanno affidato il compito di garantire l’indipendenza dei magistrati. In tutto il mondo non c’è un posto dove ci sia il sorteggio per un organo costituzionale”, ha proseguito, lanciando “un ultimo appello agli elettori: qui c’è in gioco la Costituzione – ha detto Schlein – l’equilibrio dei poteri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum, Schlein chiude la campagna a Milano: "Votare no per fermare riforma sbagliata"

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