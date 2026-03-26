In Italia, le elezioni si svolgono con l’obiettivo di cambiare tutto, ma spesso si torna a votare nei referendum senza modificare nulla. Questo schema si ripete nel tempo, con i cittadini che partecipano alle urne sperando in cambiamenti, mentre le decisioni spesso non portano alle trasformazioni attese. La maggioranza degli italiani sembra preferire mantenere gli equilibri attuali, anche quando si apre alla possibilità di cambiare.

Al direttore - Si punta al turismo tecnico? Giuseppe De Filippi Turismo balneare! Al direttore - La maggioranza degli italiani non vuole che le cose cambino. Salvo lamentarsi che le cose non cambiano. Franco Simonetti In Italia, alle elezioni si vota per cambiare tutto, per poi votare ai referendum e non cambiare niente. Meraviglia! Al direttore - E’ inutile, il risultato del referendum, al di là di tutte le più dotte analisi del voto, certifica sostanzialmente che l’Italia è un paese irredimibile, allergico ai princìpi basilari del liberalismo e dello stato di diritto. Con un elettorato che “ragiona” per pulsioni e che diventa preda – perché preda vuole essere – di slogan e narrazioni di pura ideologia, sganciate dal merito dei problemi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Elezioni all’italiana: si vota per cambiare tutto, per poi votare ai referendum e non cambiare niente

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