Fuga di gas nei cantieri del tram a Bologna | chiusa via Matteotti

Da bolognatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata, nella zona della stazione di Bologna, si è verificata una fuga di gas all’interno dei cantieri del tram, che ha portato alla chiusura di via Matteotti. La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire gli interventi di sicurezza. Non ci sono segnalazioni di feriti o danni strutturali, mentre le squadre di emergenza sono intervenute prontamente sul luogo dell’incidente. La situazione è sotto controllo e la circolazione sta lentamente tornando alla normalità.

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Mattinata complicata nella zona della stazione di Bologna per una fuga di gas avvenuta all’interno dei cantieri del tram. Il tratto di via Matteotti compreso tra via Niccolò Dall’Arca e piazza XX Settembre è stato chiuso al traffico dopo la rottura di una tubatura avvenuta intorno alle 8. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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