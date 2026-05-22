Fuga di gas nei cantieri del tram a Bologna | chiusa via Matteotti
Nella mattinata, nella zona della stazione di Bologna, si è verificata una fuga di gas all’interno dei cantieri del tram, che ha portato alla chiusura di via Matteotti. La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire gli interventi di sicurezza. Non ci sono segnalazioni di feriti o danni strutturali, mentre le squadre di emergenza sono intervenute prontamente sul luogo dell’incidente. La situazione è sotto controllo e la circolazione sta lentamente tornando alla normalità.
Mattinata complicata nella zona della stazione di Bologna per una fuga di gas avvenuta all’interno dei cantieri del tram. Il tratto di via Matteotti compreso tra via Niccolò Dall’Arca e piazza XX Settembre è stato chiuso al traffico dopo la rottura di una tubatura avvenuta intorno alle 8. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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