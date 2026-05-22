Fuga di gas a Bologna chiusa via Matteotti

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna, questa mattina, si è verificata una fuga di gas lungo via Matteotti. Per motivi di sicurezza, le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente il tratto di strada compreso tra via Niccolò dall’Arca e piazza XX Settembre. La zona è stata isolata per consentire gli interventi di messa in sicurezza e di verifica da parte dei tecnici specializzati. Nessuna persona è rimasta ferita e le operazioni sono ancora in corso per ripristinare la situazione.

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Bologna, 22 maggio 2026 - Fuga di gas in via Matteotti a Bologna: chiuso il tratto da via Niccolò dall’Arca a piazza XX Settembre. La rottura del tubo è avvenuto questa mattina intorno alle 8, all’incrocio tra via Carracci e via Matteotti, all’interno dei cantieri per la realizzazione del tram. Le squadre operative Hera, InRete, sono sul posto per risolvere il problema. Evacuazioni e messa in sicurezza, invece, sono in mano ai vigili del fuoco. Hera fa sapere che non sono stati registrati disservizi per gli utenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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