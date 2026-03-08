Scuola chiusa dopo la fuga di gas plesso Loreto evacuato per precauzione

Domani le lezioni sono sospese nel plesso “Loreto” dell’istituto comprensivo “Inveges” di Sciacca a causa di una fuga di gas rilevata nella sede. La scuola è stata evacuata come misura di sicurezza e le attività didattiche sono state temporaneamente interrotte. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di studenti e personale.

Niente lezioni domani alla scuola del plesso "Loreto" dell'istituto comprensivo "Inveges" di Sciacca. La decisione è stata presa dal sindaco con un'apposita ordinanza dopo il rischio di fuga di gas verificatosi ieri mattina a causa della rottura di un tubo della condotta. Il danno, più grave del previsto, sarà riparato a partire da domani mattina. In via precauzionale è stata disposta la chiusura della scuola, mentre nella zona non sussistono pericoli: la società del gas ha già interrotto l'erogazione, lasciando però i residenti senza servizio e con il tratto di via Salita Loreto ancora interdetto al transito. L'ordinanza riguarda, al momento, solo la giornata di domani e nasce dall'impossibilità di accedere all'edificio scolastico, oltre che dalla mancanza di gas.