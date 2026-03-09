Allarme per una fuga di gas al Politeama chiusa al traffico l' area in via Turati dove c' è il cantiere per l' asfalto

Questa mattina in via Turati, al Politeama, si è verificata una fuga di gas durante i lavori di rifacimento dell'asfalto. L’area è stata immediatamente chiusa al traffico e ai pedoni per permettere le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’intervento delle squadre di emergenza ha richiesto la sospensione temporanea delle attività nel cantiere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e i tecnici di Amg Energia, che hanno delimitato la zona interessata e avviato le verifiche necessarie. Non risultano feriti Paura questa mattina in via Turati, al Politeama, dove si è verificata una fuga di gas. L'area, al momento interessata da alcuni cantieri per il rifacimento dell'asfalto, è stata temporaneamente interdetta al traffico e ai pedoni per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e i tecnici di Amg Energia, che hanno delimitato la zona interessata e avviato le verifiche necessarie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Fuga di gas in via Piacenza, zona di Staglieno chiusa al traffico. Cimitero evacuatoDisagi si registrano questa mattina in via Piacenza in Val Bisagno nella zona del cimitero di Staglieno per una fuga di gas: zona chiusa al traffico,...

Tutto quello che riguarda Allarme per una fuga di gas al...

Temi più discussi: Scatta l'allarme, ladri in fuga. Fallisce il colpo alla Balera; Forte odore di gas in strada: evacuate venti famiglie. Allarme rientrato e strade riaperte dopo un paio d'ore; Uomo trovato senza vita in casa: si teme una fuga di monossido di carbonio. L'allarme lanciato dalla figlia dell'82enne; Famiglia uccisa a Roma: I tre forse in fuga perché clandestini. L'allarme su Youpol, la dashcam e il supertestimone.

Fuga di gas, esplosione e strada chiusaMomenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Casal di Principe, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al secondo piano delle palazzine comunali in Corso Umberto I. Fia ... ilfattovesuviano.it

Incendio a Casal di Principe per una fuga di casa: strada chiusaDivampa un incendio a Casal di Principe in un appartamento al secondo piano delle palazzine comunali in corso Umberto I. Verso le 19 di oggi una fuga di gas ha dato origine a delle ... ilmattino.it

Milano, è allarme tram Terzo deragliamento in dieci giorni - facebook.com facebook

Una telefonata arrivata alla sala operativa ha fatto scattare l’allarme alla stazione di Fontivegge, a Perugia: un cittadino aveva segnalato la presenza di un uomo sdraiato sui binari. Gli agenti della Polizia di Stato Cipriano, Antonio, Massimiliano e Gaetano han x.com