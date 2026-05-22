A Fucecchio si corre domenica una corsa di cavalli che sta attirando l’attenzione. Tra i partecipanti, il fantino Atzeni si presenta con determinazione, mentre Zedde, anche lui in gara, si distingue per un avvio deciso e alcuni messaggi trasmessi durante le prime fasi della competizione. La giornata si preannuncia ricca di scontri tra i vari concorrenti, con gli appassionati pronti a seguire ogni mossa sulla pista.

di Laura Valdesi SIENA Che palione, sarà quello che si corre domenica a Fucecchio. Non tanto guardando i cavalli, comunque di tutto rispetto, per carità. Quanto per la caratura di chi ha vestito il giubbetto, almeno nella prima prova. Si dice ricambio generazionale (a Siena e non solo), ma sembra tutto rimandato. I colori delle contrade sono stati indossati infatti da super-esperti. Torna nella Buca Giovanni Atzeni che in Sant’Andrea, aveva promesso, era pronto a montare se gli piaceva il cavallo. E’ toccato in sorte Communiquè di Vincenzo Turco. In partenza ieri, nella seconda batteria, è rimasto un po’ chiuso fra Andrea Coghe suimoniu (Cappiano), che ha una grande occasione, e Porta Raimonda, Francesco Caria su Babilonias. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fucecchio, Atzeni fa sul serio. Zedde parte forte e lancia messaggi

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