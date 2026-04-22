A Bologna, il limite di velocità di 30 chilometri orari è stato introdotto a luglio 2023, diventando effettivo a gennaio 2024. Dopo una sospensione decisa dal tribunale amministrativo, che ha dichiarato l’atto illegittimo, il limite è stato nuovamente ripristinato. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sua applicazione e sulla posizione delle autorità locali rispetto alle decisioni giudiziarie.

La domanda è: Bologna fa sul serio o è tutta una farsa? Il limite dei 30 chilometri orari è stato istituito a luglio 2023 ed è diventato operativo a gennaio 2024, in seguito è stato sospeso perché dichiarato illegittimo dal Tar, infine è stato ripristinato. Un balletto che ha scaldato la politica e le associazioni di categoria. Non ha scaldato, invece, gli automobilisti, i motociclisti, i tassisti e gli autisti dei bus, dal momento che, per loro, non è mai cambiato nulla, né prima, né dopo, né durante. Nessuno, infatti, ha mai rispettato il limite dei 30 e i vigili urbani, su disposizione del Comune, si sono astenuti dal fare multe, se non nei primissimi giorni e a titolo puramente dimostrativo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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