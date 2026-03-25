Prossima fermata | Avellino | confronto pubblico sulla stazione il 31 marzo

Il prossimo 31 marzo si terrà un incontro pubblico sulla stazione ferroviaria di Avellino, promosso dal comitato “Stop all’isolamento: ridate il treno ad Avellino”. L'evento è finalizzato a discutere delle questioni legate alla mobilità e alla riapertura della stazione, coinvolgendo cittadini e rappresentanti locali. La riunione si svolgerà in un luogo ancora da definire e durerà circa due minuti.

Tempo di lettura: 2 minuti Il comitato “ Stop all’isolamento: ridate il treno ad Avellino ” promuove un incontro pubblico sul futuro della stazione ferroviaria cittadina, i n programma mercoledì 31 marzo alle ore 17:30 presso Avellino Scalo Hub Enogastronomico, situato nei locali della stazione di Avellino. La data non è casuale: il 31 marzo 1879 veniva inaugurata la stazione di Avellino. A 147 anni di distanza, il capoluogo irpino resta l’unico della Campania privo di un servizio ferroviario attivo, mentre i lavori risultano ancora in corso senza indicazioni certe sui tempi di completamento. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fare chiarezza sullo stato degli interventi e sulle prospettive future del collegamento ferroviario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Prossima fermata: Avellino”: confronto pubblico sulla stazione il 31 marzo Articoli correlati Avellino, il treno (ancora) non arriva: confronto pubblico sulla stazione il 31 marzoLa data non è casuale: il 31 marzo 1879 veniva inaugurata la stazione di Avellino. Avellino, confronto pubblico sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzoAVELLINO – Sarà l’Aula Magna “Rosario Livatino” a ospitare, il 16 febbraio 2026 alle ore 15.