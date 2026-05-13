Frosinone festa promozione Serie A alla nuova piazza della Stazione | scattano divieti e viabilità modificata

Da frosinonetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Frosinone, i festeggiamenti per la promozione in Serie A si sono svolti nella nuova piazza vicino alla stazione. Sono stati istituiti divieti di sosta e di transito per garantire l’ordine durante l’evento. La viabilità è stata modificata in alcune strade limitrofe per agevolare il flusso delle persone e dei mezzi di emergenza. La festa ha coinvolto molti tifosi che si sono radunati nella zona appena inaugurata.

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La location scelta per i festeggiamenti del Frosinone Calcio in Serie A è la nuova piazza dello scalo. Il tutto si apprende tramite ordinanza sulla viabilità pubblicata in questi minuti. In occasione dei festeggiamenti per la promozione in Serie A del Frosinone Calcio, in programma sabato 16.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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