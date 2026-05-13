Frosinone festa promozione Serie A alla nuova piazza della Stazione | scattano divieti e viabilità modificata
A Frosinone, i festeggiamenti per la promozione in Serie A si sono svolti nella nuova piazza vicino alla stazione. Sono stati istituiti divieti di sosta e di transito per garantire l’ordine durante l’evento. La viabilità è stata modificata in alcune strade limitrofe per agevolare il flusso delle persone e dei mezzi di emergenza. La festa ha coinvolto molti tifosi che si sono radunati nella zona appena inaugurata.
La location scelta per i festeggiamenti del Frosinone Calcio in Serie A è la nuova piazza dello scalo. Il tutto si apprende tramite ordinanza sulla viabilità pubblicata in questi minuti. In occasione dei festeggiamenti per la promozione in Serie A del Frosinone Calcio, in programma sabato 16.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie correlate
Capolinea bus e divieti, rivoluzione in piazza Moro: da domani la nuova viabilità nella zona della stazioneA circa sette mesi di distanza da quando avrebbe dovuto essere avviata, parte la fase due del cantiere di riqualificazione di piazza Moro a Bari, a...
Leggi anche: Frosinone, festa promozione in piazza: l'idea dell'amministrazione
Temi più discussi: Frosinone in Serie A: in città esplode la festa!; VIDEO. Frosinone in Serie A: la festa per la promozione; Frosinone in Serie A, Mastrangeli organizza i festeggiamenti. L'idea; Festa promozione di Venezia e Frosinone, l'Empoli si salva al 94': tutti i gol Serie BKT.
Spazio alla gioia ed ai festeggiamenti in casa Frosinone, dopo la meritatissima quarta promozione in Serie A nella storia del club giallazzurro. Una città ed una tifoseria in festa, al termine di una stagione da incorniciare. facebook
IL #FROSINONE TORNA IN #SERIEA La vittoria per 5-0 contro il Mantova è valsa la festa dei gialloblù di Alvini: centrata la matematica promozione nella massima serie #Calcionews24 x.com
Matchday | Frosinone-Mantova, ultimo atto - reddit.com reddit
Frosinone promosso in A: la città si prepara per la festaL'appuntamento per tutti i tifosi del Frosinone è sabato dalle 18.30 nella nuova piazza dello Scalo. Dopo la lunga festa di venerdì scorso allo stadio e per le strade ... ilmessaggero.it
Frosinone in Serie A, Mastrangeli organizza i festeggiamentiIl sindaco avrebbe intenzione di celebrare l'impresa di Alvini e dei suoi uomini sabato sera, in piazza dello Scalo ... ciociariaoggi.it