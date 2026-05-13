Frosinone festa promozione Serie A alla nuova piazza della Stazione | scattano divieti e viabilità modificata

A Frosinone, i festeggiamenti per la promozione in Serie A si sono svolti nella nuova piazza vicino alla stazione. Sono stati istituiti divieti di sosta e di transito per garantire l’ordine durante l’evento. La viabilità è stata modificata in alcune strade limitrofe per agevolare il flusso delle persone e dei mezzi di emergenza. La festa ha coinvolto molti tifosi che si sono radunati nella zona appena inaugurata.

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