Frosinone Calcio premiato alla Regione Lazio dal presidente Rocca per la Serie A

Il presidente della Regione Lazio ha consegnato un premio ufficiale al presidente del Frosinone Calcio, alla squadra e allo staff, in riconoscimento della promozione in Serie A ottenuta durante il campionato di Serie B 20252026. L'evento si è svolto alla presenza delle autorità regionali, che hanno espresso il loro apprezzamento per il risultato raggiunto dalla società sportiva. La premiazione si è svolta presso una sede istituzionale, con l'obiettivo di celebrare l'importante traguardo sportivo.

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