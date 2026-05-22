Frosinone Calcio premiato alla Regione Lazio dal presidente Rocca per la Serie A

Da today.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Regione Lazio ha consegnato un premio ufficiale al presidente del Frosinone Calcio, alla squadra e allo staff, in riconoscimento della promozione in Serie A ottenuta durante il campionato di Serie B 20252026. L'evento si è svolto alla presenza delle autorità regionali, che hanno espresso il loro apprezzamento per il risultato raggiunto dalla società sportiva. La premiazione si è svolta presso una sede istituzionale, con l'obiettivo di celebrare l'importante traguardo sportivo.

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Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, premia il presidente Maurizio Stirpe, la squadra e tutto lo staff del Frosinone Calcio per la sua promozione in Serie A, conseguita durante il campionato di Serie B 20252026. La premiazione si è svolta nella Sala Tevere della Regione Lazio. 🔗 Leggi su Today.it

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