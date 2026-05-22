Frosinone Calcio premiato alla Regione Lazio dal presidente Rocca per la Serie A
Il presidente della Regione Lazio ha consegnato un premio ufficiale al presidente del Frosinone Calcio, alla squadra e allo staff, in riconoscimento della promozione in Serie A ottenuta durante il campionato di Serie B 20252026. L'evento si è svolto alla presenza delle autorità regionali, che hanno espresso il loro apprezzamento per il risultato raggiunto dalla società sportiva. La premiazione si è svolta presso una sede istituzionale, con l'obiettivo di celebrare l'importante traguardo sportivo.
Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, premia il presidente Maurizio Stirpe, la squadra e tutto lo staff del Frosinone Calcio per la sua promozione in Serie A, conseguita durante il campionato di Serie B 20252026. La premiazione si è svolta nella Sala Tevere della Regione Lazio. 🔗 Leggi su Today.it
PASSIONE FROSINONE EDIZION E STRAORDINARIA
Sullo stesso argomento
Rocca premia il Frosinone calcio, la Regione Lazio celebra la promozione in Serie AAGI - Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ricevuto e premiato il Frosinone Calcio per la promozione in Serie A.
Rocca (governatore Regione Lazio): «In Lega Serie A sono incapaci ed egoisti»di Redazione JuventusNews24Rocca (governatore Regione Lazio): «In Lega Serie A sono incapaci ed egoisti».
Il Frosinone premiato in Regione da Rocca: passerella d'onore a Roma per i leoni giallazzurri x.com
Il Frosinone Calcio, prima di recarsi in piazza dello Scalo per la cerimonia di premiazione per la conquista della Serie A, ha partecipato alla benedizione della Madonna di Lourdes nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Goretti. #ciociariaoggi #frosinone facebook
CALCIO, FROSINONE PREMIATO IN REGIONE LAZIO PER PROMOZIONE IN SERIE ARoma, 22 mag - Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, premia il presidente Maurizio Stirpe, la squadra e tutto lo staff del Frosinone Calcio per la sua promozione in Serie A, conseguita d ... 9colonne.it
Il Frosinone verrà premiato in Regione dopo la promozione in Serie AIl Frosinone Calcio sarà ricevuto venerdì 22 maggio alle 16.30 nella Sala Tevere della Regione Lazio per celebrare la promozione in Serie A conquistata al termine del campionato di Serie B 2025-2026. rainews.it