L' anatomia del Sabato - Apertura Straordinaria MUSA-Museo Anatomico

Il Museo Anatomico della Vanvitelli ha annunciato una serie di aperture straordinarie nel corso dei prossimi sabati. Questi eventi sono organizzati dal MUSA, l’ente che gestisce il museo, e permetteranno ai visitatori di accedere alle esposizioni in orari speciali. La decisione mira a offrire a un pubblico più ampio l’opportunità di visitare le collezioni e approfondire la conoscenza dell’anatomia umana.

Il MUSA promuove un ciclo di aperture straordinarie, di sabato, del prestigioso Museo Anatomico della Vanvitelli. Turisti e cittadini potranno visitare uno tra i più antichi e completi musei del genere, scoprendo le sue collezioni anche attraverso l’utilizzo dell’app MUSA, in italiano e inglese.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate L’Anatomia del Sabato | Apertura straordinaria Museo Anatomico del MUSAIl MUSA promuove un ciclo di aperture straordinarie del prestigioso Museo Anatomico della Vanvitelli. L’Anatomia del Sabato | Aperture straordinarie Museo Anatomico del MUSAUn’occasione speciale per visitare il Museo e scoprire la complessità e la bellezza del corpo umano attraverso un percorso espositivo di grande... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Riapre il Parco Internazionale di Scultura di Villa Furstenberg; Maggio Museale alla Sapienza: sabato 23 maggio eventi gratuiti fino a mezzanotte. Apertura straordinaria e gratis dimore storiche del LazioLa Regione Lazio rilancia il programma di apertura straordinaria delle dimore storiche del Lazio, un'iniziativa che permette gratuitamente a cittadini e turisti di immergersi nella bellezza e nella ... ansa.it Apertura straordinaria della Porta del PopoloIl programma delle Passeggiate Romane inaugura il fine settimana con l’apertura straordinaria della Porta del Popolo, Sito Patrimonio Mondiale dell’Unesco e sede del Centro di Documentazione. romatoday.it Apertura straordinaria MERCOLEDÌ 22 APRILE. Prenotazioni per cena al 345.2353240 facebook