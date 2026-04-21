L' anatomia del Sabato - Apertura Straordinaria MUSA-Museo Anatomico

Da napolitoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Museo Anatomico della Vanvitelli ha annunciato una serie di aperture straordinarie nel corso dei prossimi sabati. Questi eventi sono organizzati dal MUSA, l’ente che gestisce il museo, e permetteranno ai visitatori di accedere alle esposizioni in orari speciali. La decisione mira a offrire a un pubblico più ampio l’opportunità di visitare le collezioni e approfondire la conoscenza dell’anatomia umana.

Il MUSA promuove un ciclo di aperture straordinarie, di sabato, del prestigioso Museo Anatomico della Vanvitelli. Turisti e cittadini potranno visitare uno tra i più antichi e completi musei del genere, scoprendo le sue collezioni anche attraverso l’utilizzo dell’app MUSA, in italiano e inglese.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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