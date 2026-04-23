Fiera agricola apertura straordinaria del museo ‘Same’

Domenica 3 maggio, in occasione della Fiera Agricola della Pianura Bergamasca 2026, il museo dedicato alla stessa azienda rimarrà aperto con un’apertura straordinaria. Durante questa giornata, i visitatori potranno esplorare la nuova cronologia multimediale, un percorso interattivo che ripercorre la storia dell’azienda e dello sviluppo della meccanizzazione agricola. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico e a offrire un’esperienza immersiva nel passato del settore.

Treviglio. Domenica 3 maggio, in occasione della Fiera Agricola della Pianura Bergamasca 2026, il MuseoSame apre le sue porte e invita tutti a scoprire la nuova cronologia multimediale: un viaggio immersivo nella storia dell’azienda e della meccanizzazione agricola. Realizzata grazie al contributo del bando “Musei d’impresa” di Regione Lombardia, la nuova installazione è una vera e propria “parete del tempo” interattiva. Attraverso video e materiali d’archivio, i visitatori potranno rivivere un secolo di lavoro e di innovazione ingegneristica. La vera forza della cronologia? La libertà. Grazie all’integrazione di nuove tecnologie...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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