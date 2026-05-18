Free Cervinara entusiasmo e partecipazione al comizio in piazza Trescine

Domenica 17 maggio, il Movimento Free ha organizzato un comizio in Piazza Trescine, attirando un numero consistente di cittadini. L’evento si è svolto in un’atmosfera di entusiasmo, con la partecipazione di molte persone che hanno assistito alle discussioni e agli interventi. La piazza era piena di cittadini interessati a conoscere le proposte e le posizioni del movimento, che ha scelto questa location per incontrare direttamente la comunità locale.

Grande entusiasmo ha accompagnato il Movimento Free che ieri, domenica 17 maggio, ha incontrato i Cittadini nella meravigliosa cornice di Piazza Trescine. La folla era numerosa, attiva e la risposta è stata straordinaria. Era palpabile la sinergia fra i candidati e il pubblico in ascolto. Passo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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