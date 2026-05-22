Frattamaggiore sequestrati 160 kg di alimenti in un controllo
Durante controlli straordinari condotti dalla Polizia nel comune di Frattamaggiore sono stati sequestrati circa 160 chilogrammi di alimenti. Le operazioni hanno incluso identificazioni di persone e verifiche di attività commerciali, con l’obiettivo di accertare la conformità delle merci alle normative vigenti. I controlli sono stati eseguiti in diverse aree della città e hanno riguardato principalmente esercizi di vendita di prodotti alimentari. I materiali sequestrati sono stati poi sottoposti a ulteriori accertamenti.
Frattamaggiore, controlli straordinari della Polizia: identificazioni, verifiche e sequestro di alimenti non conformi. Frattamaggiore, controlli straordinari della Polizia di Stato. Proseguono le attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato nel comune di Frattamaggiore, dove nella giornata di ieri è stato effettuato un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati. Gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno intensificato le verifiche su persone, veicoli e attività commerciali presenti sul territorio. Identificate persone e controllati veicoli. Nel corso dell’operazione, i poliziotti hanno identificato 84 persone e sottoposto a controllo 69 veicoli, in un’azione capillare volta a monitorare la sicurezza e garantire maggiore presidio nelle aree urbane. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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