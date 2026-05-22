Frattamaggiore sequestrati 160 kg di alimenti in un controllo

Durante controlli straordinari condotti dalla Polizia nel comune di Frattamaggiore sono stati sequestrati circa 160 chilogrammi di alimenti. Le operazioni hanno incluso identificazioni di persone e verifiche di attività commerciali, con l’obiettivo di accertare la conformità delle merci alle normative vigenti. I controlli sono stati eseguiti in diverse aree della città e hanno riguardato principalmente esercizi di vendita di prodotti alimentari. I materiali sequestrati sono stati poi sottoposti a ulteriori accertamenti.

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