Ristoranti da incubo a Termini | prodotti scaduti e carenze igieniche Sequestrati 160 chili di alimenti

Nella zona di Termini sono stati effettuati controlli in diversi ristoranti, dove sono stati riscontrati prodotti scaduti, carenze igieniche e mancanza di tracciabilità degli alimenti. Durante le ispezioni sono stati sequestrati circa 160 chili di alimenti non conformi alle norme sanitarie. Le verifiche sono state condotte dalle autorità competenti per garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle regolamentazioni vigenti.

Gravi carenze igieniche, alimenti scaduti e senza tracciabilità. Questi alcuni degli illeciti scoperti in alcuni ristoranti nella zona di Termini. I controlli interforze hanno portato al sequestro di oltre 150 chili di alimenti e alla sospensione della licenza per il titolare di un ristorante.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Carenze igieniche in due ristoranti a Cornelia: sequestrati 1250 chili di cibo Carenze igieniche e prodotti non tracciati: sequestrati oltre 2mila chili di dolci di CarnevaleControlli dei carabinieri del Nas tra le province di Benevento e Avellino e la Costiera Amalfitana: i militari hanno riscontrato gravi carenze,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Torna Cucine da incubo con Antonino Cannavacciuolo. Le anticipazioni; Le Cucine da incubo di Cannavacciuolo fanno tappa in provincia di Prato: la puntata va in onda domenica su Sky e Now; Paolo Stella a Cucine da Incubo. Chef Cannavacciuolo a San Vittore Olona e Peschiera Borromeo per due puntate milanesi; Cucine da Incubo, Antonino Cannavacciulo a Torre del Greco il 19 aprile. Cannavacciuolo torna per salvare ristoranti in crisi. Dal 19 aprile nuove puntate di ‘Cucine da Incubo’Da domenica 19 aprile ripartono le nuove puntate di Cucine da Incubo, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand. Antonino Cannavacciuolo torna alla guida del programma pe ... foodaffairs.it Paolo Stella a Cucine da Incubo. Chef Cannavacciuolo a San Vittore Olona e Peschiera Borromeo per due puntate milanesiIl designer meneghino star dei social si occuperà del make over dei locali. La nuova stagione al via da domenica 19 aprile ... ilgiorno.it Una selezione di indirizzi tra novità e conferme: dieci ristoranti da provare a Roma (e dintorni) nel 2026 diversi per stile, contesto e visione, scelti per raccontare alcune delle direzioni della ristorazione cittadina oggi, tra cucina d’autore, format contemporanei e - facebook.com facebook