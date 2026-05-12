Disegno di legge sulla sicurezza in piazza i banchetti di Fratelli d' Italia

Sabato pomeriggio, nel centro di Ferrara, i rappresentanti di Fratelli d’Italia allestiranno un banchetto informativo di fronte al Volto del Cavallo. L'iniziativa si svolgerà tra le 15.30 e le 18 e sarà dedicata alla presentazione del disegno di legge sulla sicurezza. L'evento mira a fornire dettagli sul provvedimento legislativo e a coinvolgere i cittadini interessati.

Sabato 16, dalle 15.30 alle 18, Fratelli d’Italia Ferrara sarà presente sotto il Volto del Cavallo con un banchetto informativo dedicato al Ddl Sicurezza.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Come Fratelli d’Italia ci troveremo – viene detto - per confrontarci direttamente con i cittadini.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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