Sicurezza FdI a Ferrara | banchetto al Volto del Cavallo sul nuovo Ddl

A Ferrara, il partito di maggioranza ha organizzato un banchetto al Volto del Cavallo per discutere del nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Sono state poste domande sulle modifiche che interesseranno i quartieri della città e su come le segnalazioni dei cittadini possano influenzare le decisioni politiche. L’iniziativa ha coinvolto residenti e rappresentanti politici in un confronto diretto sul tema.

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? Domande chiave Come cambierà la vita nei quartieri di Ferrara con il nuovo decreto?. Cosa porteranno concretamente le segnalazioni dei cittadini ai decisori politici?. Perché il banchetto si è scelto proprio il Volto del Cavallo?. Quali impatti avrà il provvedimento sulla gestione della sicurezza urbana?.? In Breve Incontro previsto sabato 16 maggio dalle 15:30 alle 18:00 al Volto del Cavallo.. Obiettivo raccogliere segnalazioni locali per trasformarle in proposte politiche concrete.. Dialogo mirato a collegare decisioni istituzionali con esigenze dei residenti ferraresi.. Focus sul supporto operativo alle forze dell'ordine tramite il nuovo decreto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza, FdI a Ferrara: banchetto al Volto del Cavallo sul nuovo Ddl ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Asti, referendum: aggressione al banchetto, polizia interviene. FDIAsti è stata teatro di tensioni questa mattina durante un banchetto informativo a sostegno del “Sì” al referendum costituzionale sulla giustizia. Sì del Senato al ddl Antisemitismo. Gasparri: "Soddisfazione". Mieli (FdI): "Ora Pd-M5s hanno Albanese come spin doctor"È arrivato il primo via libera dell’aula del Senato al ddl Antisemitismo: 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti.