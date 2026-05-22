Fratelli d' Italia lancia il tour e cerca un candidato civico | Lepore può essere battuto
Fratelli d'Italia ha avviato un tour elettorale e sta cercando un candidato civico per le prossime amministrative. Nel frattempo, il Partito Democratico ha iniziato la propria campagna per sostenere il secondo mandato del sindaco uscente. La strategia del partito di destra si focalizza su un evento chiamato “Laboratorio Bologna”, con l'intento di superare l’attuale primo cittadino. La sfida tra i due schieramenti si sta delineando attraverso queste iniziative pubbliche, senza che siano stati ancora annunciati i nomi dei candidati ufficiali.
Duello a distanza tra i principali schieramenti. Se il PD ha lanciato oggi la campagna per il Lepore-bis, Fratelli d'Italia si concentra su “Laboratorio Bologna”, con l'obiettivo di battere il sindaco uscente, puntando su un civico. Fdi oranizza una dozzina di incontri sul territorio, pensati per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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