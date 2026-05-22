Fratelli d' Italia lancia il tour e cerca un candidato civico | Lepore può essere battuto

Fratelli d'Italia ha avviato un tour elettorale e sta cercando un candidato civico per le prossime amministrative. Nel frattempo, il Partito Democratico ha iniziato la propria campagna per sostenere il secondo mandato del sindaco uscente. La strategia del partito di destra si focalizza su un evento chiamato “Laboratorio Bologna”, con l'intento di superare l’attuale primo cittadino. La sfida tra i due schieramenti si sta delineando attraverso queste iniziative pubbliche, senza che siano stati ancora annunciati i nomi dei candidati ufficiali.

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