In vista delle elezioni comunali del 2027 a Bologna, il partito Fratelli d’Italia ha espresso la volontà di sostenere un candidato civico, escludendo però una possibile candidatura di un politico locale. Il partito ha dichiarato che l’obiettivo principale resta la sconfitta dell’attuale sindaco e del partito di centrosinistra. La posizione è stata comunicata in un contesto di confronto con altri schieramenti, in attesa di sviluppi sulle alleanze e sulle candidature ufficiali.

Bologna, 22 maggio 2026 – Fratelli d’Italia guarda alle amministrative del 2027 “per battere Lepore ” e il Pd. E per questo lancia una serie di appuntamenti “per ascoltare i cittadini, aprendosi alla città”, una iniziativa che attraverserà tutta Bologna, quartiere per quartiere e zona per zona. La partenza sarà in Bolognina, già lunedì, nella nuova sede meloniana di via Stalingrado, dove oggi l'europarlamentare Stefano Cavedagna e il coordinatore cittadino Francesco Sassone, con militanti e consiglieri di quartiere del partito, hanno spiegato il progetto, ‘pungendo’ a distanza pure il sindaco Matteo Lepore: "FdI continua ad aprirsi verso la città e a tutti quelli che hanno delle proposte - spiega Cavedagna -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni comunali di Bologna, Fratelli d’Italia: “Sì a un candidato civico”. Ma no a Favia

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