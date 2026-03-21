Arrestati sette organizzatori della Global Sumud Flotilla | il racconto di cosa è successo davvero in Tunisia

Sette persone sono state arrestate in Tunisia nell'ambito di un'indagine sulla Global Sumud Flotilla, un gruppo di attivisti che si prepara a una nuova missione per Gaza. La flottiglia, nota per aver tentato di portare aiuti nella Striscia, fa parlare di sé anche per le tensioni e i controlli che coinvolgono i suoi membri. La vicenda si svolge mentre la prossima partenza si avvicina.

La Global Sumud Flotilla si prepara a una nuova missione per Gaza, dove il genocidio non si è mai fermato. Cento imbarcazioni partiranno il 12 aprile per rompere il blocco navale imposto da Israele e portare aiuti nella Striscia. Negli scorsi giorni in Tunisia sette organizzatori della Flotilla sono stati arrestati, e sono partite le campagne diffamatorie. Ecco quali sono i fatti, raccontati dai presenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Attivisti proPal aggrediti dalla polizia in Tunisia, lo sconcerto della Global Sumud Flotilla: «Non capiamo cosa sia successo» – Il videoUn gruppo di attivisti filopalestinesi legati alla Global Sumud Flotilla ha denunciato di essere stato bloccato e attaccato dalla polizia...

Fermati a Tunisi cinque attivisti della Global Sumud Flotilla: «Ma la missione continua»Cinque attivisti legati alla Global Sumud Flotilla sono stati fermati dalle autorità tunisine a Tunisi.

Approfondimenti e contenuti su Global Sumud Flotilla

Argomenti discussi: Operazioni di polizia in Tunisia contro la Global Sumud Flotilla.

Tunisia, arrestato un sesto attivista della Sumud FlotillaSabato scorso è stato fermato anche Ghassen al Hanchiri, indicato dagli organizzatori come membro della struttura maghrebina della flottiglia, dopo la sua partecipazione a una marcia nel centro di ... ansa.it

Global Sumud Flotilla, il 19 marzo a Cosenza incontro pubblico con l’attivista Tony La PiccirellaCOSENZA Mentre il mondo resta a guardare il genocidio in Palestina e la deriva verso la guerra globale, c’è ancora chi resiste e sfida silenzi e ingiustizie. Come nello scorso autunno, decine di imba ... corrieredellacalabria.it