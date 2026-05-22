Fratelli di Crozza Matteo Salvini e la proposta della cittadinanza a punti

In un intervento che ha attirato l'attenzione, un comico ha interpretato Matteo Salvini, concentrandosi sulla proposta di introdurre un sistema di cittadinanza basato su punti. La scena si è svolta durante uno spettacolo, dove si è discusso di una proposta politica che mira a valutare i requisiti dei cittadini attraverso un punteggio. La rappresentazione ha coinvolto anche altri personaggi, tra cui un comico che ha interpretato un personaggio noto per le sue posizioni politiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni di Matteo Salvini, impegnato a promuovere la sua proposta della cittadinanza a punti, trasformata in una sorta di raccolta premi per aspiranti italiani. Tra bonus, penalità e improbabili criteri di italianità, il leader della Lega rivendica che tutto sia politica. Ma dietro questa nuova battaglia si intravede una preoccupazione ben più concreta: l’avanzata di Roberto Vannacci e il rischio di perdere consensi nel suo stesso elettorato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Matteo Salvini e la proposta della cittadinanza a punti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Crozza Salvini e il referendum Via i giudici interisti dalla magistratura! Sullo stesso argomento Salvini: proposta di “permesso di soggiorno a punti” e richiami alla cittadinanza come fiduciaABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni dal palco di Milano Dal palco del raduno dei Patrioti in piazza Duomo a Milano, il vicepremier Matteo... Salvini: “La proposta per la revoca della cittadinanza è già in discussione”ROMA – “La politica non deve inseguire la cronaca”, “quello che accade semmai deve accelerare” le scelte. Fratelli di Crozza, la puntata del 22 maggio in diretta: le imitazioni e i monologhiFratelli di Crozza diretta 22 maggio. Maurizio Crozza, con Andrea Zalone e la Simone Belfiore Band, effettua nuove imitazioni. maridacaterini.it Fratelli di Crozza, la puntata del 15 maggio in diretta: da Flavio Briatore ad Antonio Tajani e Guido Crosetto, tutte le imitazioniFratelli di Crozza diretta 15 maggio. Maurizio Crozza, durante la puntata, ha proposto la parodia di Vincenzo De Luca. maridacaterini.it