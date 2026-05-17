Salvini | La proposta per la revoca della cittadinanza è già in discussione

Un politico ha dichiarato che una proposta per revocare la cittadinanza è già in fase di discussione. Ha aggiunto che la politica non dovrebbe seguire la cronaca, ma che gli eventi possono portare a decisioni più rapide. La dichiarazione è arrivata in un contesto in cui si discute di misure legate alla cittadinanza e alle risposte politiche alle situazioni di attualità. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi o sui soggetti coinvolti nel procedimento.

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ROMA – “La politica non deve inseguire la cronaca”, “quello che accade semmai deve accelerare” le scelte. “E’ già in discussione in I commissione alla camera una pdl a prima firma Iezzi per la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati”. Lo ha detto il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini (foto), alla scuola di formazione politica del partito. “La cittadinanza non può essere a vita”. “Per quanto mi riguarda sia il permesso di soggiorno, sia la cittadinanza sono un atto di fiducia del popolo italiano che dà rispetto e chiede rispetto. Non è un contratto a vita”. Se commetti un reato grave “un Paese serio ti espelle immediatamente, è legittima difesa”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Salvini: “La proposta per la revoca della cittadinanza è già in discussione” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Auto sulla folla a Modena, Salvini: per reati gravi revocare anche cittadinanza Sullo stesso argomento Salvini: la cittadinanza non è un contratto a vita, serve la revoca? Punti chiave Quali reati specifici permetterebbero la revoca immediata del titolo? Come cambierebbe il rapporto tra Stato e cittadini stranieri con... Salvini: proposta di “permesso di soggiorno a punti” e richiami alla cittadinanza come fiduciaABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni dal palco di Milano Dal palco del raduno dei Patrioti in piazza Duomo a Milano, il vicepremier Matteo... La Lega annuncia nuove proposte sulla sicurezza dopo i fatti di Modena. Matteo Salvini ha incaricato un gruppo di giuristi di lavorare a norme che prevedano la revoca del permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati, con espulsione immediat x.com Salvini, proposta per la revoca della cittadinanza è già in discussioneLa politica non deve inseguire la cronaca, quello che accade semmai deve accelerare le scelte. E' già in discussione in I commissione alla camera una pdl a prima firma Iezzi per la revoca della c ... lanazione.it Revoca cittadinanza: la proposta Salvini per stranieri con reati gravi è alla CameraSalvini rilancia la revoca della cittadinanza per stranieri che commettono gravi reati, la proposta è alla Camera ... it.blastingnews.com