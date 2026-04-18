Dal palco di Milano, durante un raduno in piazza Duomo, il vicepremier ha affrontato il tema dell’immigrazione e delle regole di permanenza in Italia. Ha menzionato una proposta di “permesso di soggiorno a punti” e ha fatto riferimenti alla cittadinanza come forma di fiducia. Le dichiarazioni sono state fatte nel corso di un intervento davanti ai sostenitori presenti all’evento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni dal palco di Milano. Dal palco del raduno dei Patrioti in piazza Duomo a Milano, il vicepremier Matteo Salvini è intervenuto sul tema dell’immigrazione e delle regole di permanenza sul territorio italiano. Secondo quanto dichiarato, la “remigrazione” non significherebbe l’espulsione indiscriminata di chiunque, ma un sistema basato su regole e comportamenti. Permesso di soggiorno e cittadinanza “a punti”. Nel suo intervento, Salvini ha sottolineato l’idea che permesso di soggiorno e cittadinanza siano un “atto di fiducia” tra Stato e cittadino straniero. Ha poi spiegato la sua proposta in termini di...🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Salvini: proposta di “permesso di soggiorno a punti” e richiami alla cittadinanza come fiducia

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