Fratelli di Crozza De Luca all' attacco di Trump e Netanyahu tra visioni globali e realtà locale

In un nuovo sketch televisivo, Maurizio Crozza interpreta ancora una volta l’ex presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. L’attacco si concentra su Donald Trump e Benjamin Netanyahu, con battute che alternano visioni globali e realtà locali. La performance mette in evidenza le dichiarazioni e i commenti dell’attore nei confronti delle figure politiche americane e israeliane, senza inserire opinioni personali o analisi approfondite.

Maurizio Crozza torna a vestire i panni dell’ex presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, alle prese con una visione della politica internazionale tanto ambiziosa quanto fuori scala Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in stre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, De Luca all'attacco di Trump e Netanyahu tra visioni globali e realtà locale Fratelli di Crozza, monologo: "Il rapporto tra Trump e Netanyahu sullo scenario mondiale"Maurizio Crozza analizza l’instabilità delle dinamiche geopolitiche tra gli interessi del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e Donald Trump. De Luca sferra l’attacco: “Trump è un idiota, Netanyahu un nazistaVincenzo De Luca ha lanciato un attacco frontale a Donald Trump e Benjamin Netanyahu durante il suo consueto appuntamento pasquale in video. Temi più discussi: Fratelli di Crozza | Puntata 10 aprile 2026; Maurizio Crozza, sosta finita e imitazioni da record: i nuovi personaggi tra boom d'ascolti e polemiche. Chi sono; NOVE: dopo il RECORD DI ASCOLTI e la pausa di Pasqua torna FRATELLI DI CROZZA; Sul Nove dopo il RECORD DI ASCOLTI e la pausa di Pasqua torna FRATELLI DI CROZZA. Crozza-Papa ironizza: Vado a Montecarlo, lì c’è la guerra… col fiscoMaurizio Crozza nei panni di Papa Leone XIV ironizza su pace e paradisi fiscali: sketch virale a Fratelli di Crozza ... affaritaliani.it Crozza/Meloni, la furia della premier contro Pagnoncelli: Testa de rapa...Crozza/Meloni, la furia della premier contro Pagnoncelli: Testa de rapa...(LaPresse) Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio ... stream24.ilsole24ore.com Prendiamo nota, #CrozzaUrso! #FratelliDiCrozza x.com Fratelli di Crozza. . Crozza Calenda e le figurine di m... "Ho votato sì perchè devo completare l'album" #staytuned #fratellidicrozza #satira #comedy - facebook.com facebook