Elezioni a Salerno presentata la lista di Forza Italia | Restituimo dignità alla città persino De Luca boccia la sua amministrazione

Ieri sera al Polo Nautico di Salerno è stata ufficialmente presentata la lista di Forza Italia a sostegno della candidatura di Gherardo Marenghi, esponente di Fratelli d’Italia, per le prossime elezioni comunali. La presentazione ha coinvolto i rappresentanti del partito e ha sottolineato l’impegno di Forza Italia nel processo elettorale. La candidatura si inserisce in un quadro di alleanze del centrodestra in vista delle consultazioni amministrative.

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