Elezioni a Salerno presentata la lista di Forza Italia | Restituimo dignità alla città persino De Luca boccia la sua amministrazione
Ieri sera al Polo Nautico di Salerno è stata ufficialmente presentata la lista di Forza Italia a sostegno della candidatura di Gherardo Marenghi, esponente di Fratelli d’Italia, per le prossime elezioni comunali. La presentazione ha coinvolto i rappresentanti del partito e ha sottolineato l’impegno di Forza Italia nel processo elettorale. La candidatura si inserisce in un quadro di alleanze del centrodestra in vista delle consultazioni amministrative.
Presentata ieri sera al Polo Nautico di Salerno la lista di Forza Italia a sostegno della candidatura a sindaco del centrodestra unito Gherardo Marenghi (Fratelli d'Italia). All’iniziativa hanno partecipato i candidati al consiglio comunale e i dirigenti del partito. Presenti il segretario.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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