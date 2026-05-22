Una frase controversa è stata pronunciata da Debora Piazza, consigliera della Lega, durante un intervento riguardante Elly Schlein e la città di Modena. La dichiarazione ha suscitato reazioni e ha portato alla sospensione dell’esponente della Lega. Le autorità hanno preso provvedimenti nei confronti di Piazza, che ha fatto riferimento alla leader del centrosinistra e alla città emiliana in modo che ha attirato l’attenzione dei media. La vicenda si inserisce nel più ampio dibattito politico in corso.

Frase choc della consigliera della Lega Debora Piazza contro Elly Schlein. L’esponente del Carroccio è stata sospesa dal suo partito dopo aver commentato una diretta Facebook di una testata locale relativa che seguiva un appuntamento elettorale a cui partecipava anche la segretaria del Partito democratico: “Non abbiamo qualcuno che guida, con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani, che passa di lì e ci fa un favore”, ha scritto Piazza, che è segretaria e consigliera comunale leghista di Barzanò, in provincia di Lecco. A seguito delle sue parole, contenenti un riferimento implicito alla tragedia avvenuta sabato scorso a Modena, il suo partito ha preso provvedimenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Frase choc su Schlein e Modena, sospesa la consigliera della Lega Piazza

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