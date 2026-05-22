L'ex premier francese ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2026, partendo da un piccolo villaggio dell'Aveyron. La sua decisione arriva dopo una discussione pubblica con il presidente in carica, senza dettagli sui contenuti dello scontro. La candidatura di Attal si inserisce nel panorama politico francese, dove si confrontano diversi nomi in vista della prossima tornata elettorale. La sua scelta di partire da un centro rurale segna un primo passo nella campagna elettorale in corso.

Parte da Mur-de-Barrez, un villaggio di 700 anime nell'Aveyron, la candidatura alle presidenziali del 2026 di Gabriel Attal. L'ex primo ministro, 37 anni, punta a riunire le forze di centro mettendosi in contrapposizione con Èdourd Philippe, leader di Horizon e sindaco di Le Havre, anche lui ex Capo del governo. Ma in lizza c'è Jean-Luc Mélenchon, leader della formazione radicale La France Insoumise che vorrebbe invece riunire la sinistra. "Sono profondamente innamorato della Francia, della sua storia, della sua cultura, della sua agricoltura, dei suoi paesaggi, del suo ingegno. È il paese più bello del mondo, il paese del futuro", ha dichiarato Attal, che al momento guida Renaissance, il partito del presidente Emmanuel Macron. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Francia, l'ex premier Gabriel Attal si candida all'Eliseo dopo la "lite" con Macron

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