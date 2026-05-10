Francia l' ex premier Philippe si candida all' Eliseo contro il ProPal Mélenchon

L'ex primo ministro francese e attuale presidente di Horizons ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027. In un messaggio pubblico, ha dichiarato di voler contribuire al progresso della Francia superando le divisioni ideologiche. La sua candidatura si oppone a quella del leader politico che rappresenta il partito di sinistra, noto per le sue posizioni progressiste. La campagna elettorale si sta così delineando con due principali contendenti.

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L'ex primo ministro francese e presidente di Horizons, il centrista Edouard Philippe, si è presentato oggi come il candidato alle elezioni presidenziali del 2027 capace di "far progredire la Francia" al di là delle ideologie. Dopo aver fatto il premier per l'attuale Capo di Stato, Emmanuel Macron, è tornato a fare il sindaco di Le Havre. L'annuncio è stato dato durante un evento a Reims, nel presentare la strategia di campagna per la corsa all'Eliseo, tra meno di un anno. Philippe, che con Macron ha poi discusso lasciando Palazzo Matignon, ha iniziato a delineare la struttura della futura campagna per le elezioni presidenziali, con la creazione di una "leadership collettiva" e l'annuncio di un grande comizio politico il 5 luglio a Parigi.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Francia, l'ex premier Philippe si candida all'Eliseo contro il ProPal Mélenchon ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Francia, un ProPal all'Eliseo. Jean-Luc Mélenchon si candida "per liberare Gaza"Un presidente ProPal in Francia? Il "rosso" Jean-Luc Mélenchon si prepara a dare l'assalto all'Eliseo. Francia, un ProPal all'Eliseo. Jean-Luc Mélenchon pronto a candidarsi alle presidenzialiUn presidente ProPal in Francia? Il "rosso" Jean-Luc Mélenchon si prepara a dare l'assalto all'Eliseo.