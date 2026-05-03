In Francia, il leader politico di sinistra Jean-Luc Mélenchon ha annunciato la propria candidatura alle elezioni presidenziali, con l'obiettivo di promuovere una politica a favore di Gaza. La sua proposta mira a ottenere il supporto degli elettori per cambiare l’attuale amministrazione e portare avanti le sue posizioni. La campagna elettorale si concentra su temi legati alla politica estera e ai diritti umani.

Un presidente ProPal in Francia? Il "rosso" Jean-Luc Mélenchon si prepara a dare l'assalto all'Eliseo. Per la quarta volta, perché nelle precedenti tre farsi eleggere alla presidenza della Repubblica non gli è riuscito. Il leader di La France Insoumise ha annunciato la candidatura questa sera, ospite al telegiornale dell'emittente TF1. Con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del mandato di Emmanuel Macron, che invece non tornerà a correre per la più alta carica dello Stato. "Sono il più preparato per affrontare la situazione che si profila anche alla luce della minaccia di una guerra generalizzata", ha affermato con una punta d'orgoglio.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Francia, un ProPal all'Eliseo. Jean-Luc Mélenchon si candida "per liberare Gaza"

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