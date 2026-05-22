Francesco Limatola eletto presidente Upi Toscana Polcri | Garanzia di guida solida e lungimirante

Durante l’assemblea regionale delle Province toscane, è stato eletto presidente dell’Unione delle Province toscane un rappresentante proveniente dalla Provincia di Grosseto. La nomina è stata comunicata ufficialmente e il nuovo presidente ha assunto il ruolo in un contesto di continuità e rappresentanza delle istanze territoriali. Il presidente della Provincia di Arezzo ha espresso le proprie congratulazioni per questa nomina, che si inserisce in un processo di gestione delle funzioni istituzionali a livello regionale.

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