Francesco Limatola eletto presidente Upi Toscana Polcri | Garanzia di guida solida e lungimirante

Da arezzonotizie.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’assemblea regionale delle Province toscane, è stato eletto presidente dell’Unione delle Province toscane un rappresentante proveniente dalla Provincia di Grosseto. La nomina è stata comunicata ufficialmente e il nuovo presidente ha assunto il ruolo in un contesto di continuità e rappresentanza delle istanze territoriali. Il presidente della Provincia di Arezzo ha espresso le proprie congratulazioni per questa nomina, che si inserisce in un processo di gestione delle funzioni istituzionali a livello regionale.

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Il presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri esprime le proprie congratulazioni per l’elezione del presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, alla presidenza di Upi Toscana, avvenuta nel corso dell’assemblea regionale delle Province toscane. L’Assemblea che si è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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