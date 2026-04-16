Il veronese Pasini eletto alla guida di Upi Veneto | Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità

Il 15 aprile si è svolta presso la sede della Provincia di Padova l’assemblea del direttivo di Upi Veneto, durante la quale è stato eletto alla presidenza il rappresentante del veronese. La riunione ha riguardato anche questioni organizzative in vista dell’assemblea nazionale delle Province, fissata per il 13 maggio a Roma. Il nuovo presidente ha dichiarato di assumere l’incarico con un forte senso di responsabilità.

Si è riunito mercoledì 15 aprile, nella sede della Provincia di Padova, il direttivo dell’Upi Veneto, chiamato a rinnovare i propri vertici e ad affrontare alcune questioni organizzative in vista dell’assemblea nazionale delle Province prevista a Roma il prossimo 13 maggio. Alla presenza dei.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Pasini nominato vicepresidente vicario nazionale dell’UpiFlavio Pasini, presidente della Provincia di Verona, è il nuovo vicepresidente vicario nazionale dell’Unione delle Province d’Italia. Corruzione a Cisterna, Mantini: "Non sono attaccato alla poltrona, avanti con senso di responsabilità"“In relazione alle indagini della procura della Repubblica di Latina che coinvolgono il consigliere comunale Renio Monti, desidero esprimere come... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pasini eletto nuovo Presidente delle Provincie del Veneto; Flavio Pasini è il presidente dell’Unione Province del Veneto; UPI Veneto: Flavio Pasini eletto Presidente, Andrea Nardin vicepresidente; Pasini alla guida di Upi Veneto, rilancio del ruolo delle Province al centro del mandato. Flavio Pasini eletto Presidente Upi Veneto: Più forza ai territoriSvolta per le Province, Flavio Pasini è il nuovo presidente di Upi: il Veneto serra i ranghi e punta sulla forza dei territori ... veronaoggi.it Pasini eletto nuovo Presidente delle Provincie del VenetoPasini eletto nuovo Presidente delle Provincie del Veneto. Attualmente è anche presidente della provincia di Verona e vice presidente nazionale ... giornaleadige.it Attualmente vicepresidente vicario di UPI nazionale, Pasini è stato eletto all'unanimità dal Direttivo. Il nuovo vicepresidente è Andrea Nardin, presidente della Provincia di Vicenza. #veronanetwork - facebook.com facebook