francesca lollobrigida il viaggio di crescita di una campionessa

L’olimpionica ha condiviso al Museo Diocesano Tridentino il suo percorso personale e sportivo che l’ha portata a raggiungere la vetta. Durante l’incontro ha ripercorso le tappe principali della sua carriera, dai primi passi nel mondo dello sport fino alle vittorie più importanti. Sono state illustrate le sfide affrontate e le tappe di un cammino che ha richiesto impegno e determinazione. L’atleta ha anche parlato delle esperienze vissute fuori dal campo e delle motivazioni che l’hanno spinta avanti.

Un viaggio sportivo, ma anche di crescita personale e di responsabilità vissuto da Francesca Lollobrigida, medaglia d’oro olimpica e mondiale di pattinaggio in velocità. La campionessa italiana, in dialogo con il giornalista Enrico Galletti, lo ha raccontato al pubblico del Festival dell’Economia di Trento nella cornice suggestiva del Museo Diocesano, organizzato a latere della mostra “Italia in movimento. Autostrade per il futuro” allestita da Autostrade per l’Italia. «La velocità conta», ha spiegato l’atleta azzurra, «ma solo se accompagnata da responsabilità e dal rispetto delle regole». Un messaggio forte, soprattutto in un tempo segnato da distrazioni continue e dall’abuso dello smartphone anche alla guida. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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