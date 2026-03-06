La Asl celebra le donne | testimonial la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida

La Asl di Latina ha organizzato un convegno in occasione della Giornata internazionale della donna, con il titolo “Una storia globale, un impegno che genera valore”. La campionessa olimpica Francesca Lollobrigida è stata scelta come testimonial dell’evento, che si concentra sulla celebrazione delle donne e sul riconoscimento del loro ruolo. L’appuntamento si è svolto recentemente presso la sede dell’azienda sanitaria.

“Una storia globale, un impegno che genera valore”: questo il titolo del convegno promosso dalla Asl di Latina in vista della Giornata internazionale della donna. Un appuntamento che ha avuto come obiettivo proprio quello di “celebrare il valore delle donne che ogni giorno con passione, competenza, impegno e sacrifici si distinguono sul lavoro e nella vita privata, lasciando il segno, combattendo ancora oggi contro atavici stereotipi e luoghi comuni”. E significativa è stata soprattutto la testimonianza video dall’Olanda della campionessa olimpica Francesca Lollobrigida, icona dello sport ed eccellenza laziale, vincitrice di due medaglie d’oro nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali 2026. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

