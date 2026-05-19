Processione in onore di Santa Rita | emanato il dispositivo del traffico

Venerdì 22 maggio alle ore 19:00 si terrà una processione dedicata a Santa Rita, che quest’anno si svolgerà esclusivamente nel rione Pacevecchia, nelle vicinanze della chiesa di Santa Maria della Pace. Per l’occasione, è stato emanato un dispositivo per la gestione del traffico, che interesserà le strade circostanti durante lo svolgimento dell’evento. La manifestazione è organizzata per celebrare la santa e coinvolge la comunità locale con una cerimonia religiosa e un corteo.

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