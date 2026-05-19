Processione in onore di Santa Rita | emanato il dispositivo del traffico

Da anteprima24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 maggio alle ore 19:00 si terrà una processione dedicata a Santa Rita, che quest’anno si svolgerà esclusivamente nel rione Pacevecchia, nelle vicinanze della chiesa di Santa Maria della Pace. Per l’occasione, è stato emanato un dispositivo per la gestione del traffico, che interesserà le strade circostanti durante lo svolgimento dell’evento. La manifestazione è organizzata per celebrare la santa e coinvolge la comunità locale con una cerimonia religiosa e un corteo.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Venerdì 22 maggio, a partire dalle ore 19:00, è in programma la solenne Processione in onore di Santa Rita che, quest’anno, si svolgerà solo nel perimetro del rione Pacevecchia adiacente la Chiesa di Santa Maria della Pace. Pertanto, in occasione dell’evento, la circolazione veicolare sarà interessata da momentanea interruzione sulle seguenti strade interessate dal passaggio del corteo: v ia Perlingieri (in uscita dalla Chiesa di Santa Maria della Pace),  via Pacevecchia (fino ad incrocio con via Delcogliano),  via Delcogliano,  viale Aldo Moro (fino ad incrocio con via Perlingieri),  via Perlingieri (fino ad incrocio con via Ricci) e via Ricci (per il tempo necessario al rientro della Statua in Chiesa). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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