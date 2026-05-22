Foti nel Ravennate | il ministro in piazza a Faenza e in osteria a Cervia

Il ministro ha visitato il Ravennate, partecipando a un incontro pubblico a Faenza e successivamente trascorrendo la serata in un'osteria a Cervia. È stato accompagnato da alcuni membri del suo entourage durante la visita e ha incontrato cittadini e rappresentanti locali. La cena elettorale a Cervia ha attirato l’attenzione, con domande riguardo alle persone che lo hanno accompagnato e all’effetto che il dialogo al parco Mita potrà avere sui voti di alcuni elettori della zona.

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? Domande chiave Chi accompagnerà il ministro durante la cena elettorale a Cervia?. Come influenzerà il dialogo al parco Mita i voti di Padovani?. Quali temi concreti discuteranno Foti e i candidati locali stasera?. Perché la politica sceglie proprio l'osteria per parlare ai cittadini?.? In Breve Ore 19.30 a Faenza con il candidato sindaco Gabriele Padovani al parco Mita.. Cena alle 20.30 a Cervia presso l'osteria La Ciurma con Marco Delorenzi.. Presenza della senatrice Marta Farolfi e del consigliere regionale Alberto Ferrero a Cervia.. Coordinatrice Annalisa Pittalis accompagna il ministro per il sostegno elettorale in Romagna.. Il ministro Tommaso Foti sarà oggi nel territorio del Ravennate per sostenere i candidati di Fratelli d’Italia a Faenza e Cervia, con appuntamenti elettorali programmati tra il parco Mita e l’osteria La Ciurma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foti nel Ravennate: il ministro in piazza a Faenza e in osteria a Cervia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elezioni, il ministro Tommaso Foti in visita nel Ravennate per sostenere i candidati di Fratelli d'ItaliaA pochissimi giorni dall'apertura dei seggi a Faenza e Cervia, non si fermano gli appuntamenti elettorali. Il Cervia sogna la finale. Faenza, operazione salvezzaNei campionati di Eccellenza e Promozione, sono tre gli spareggi che – oggi alle 16. Foti: Garantire il diritto a restare, scelta di andarsene sia liberaBRUXELLES - La scelta di abbandonare o restare nei propri territori deve essere libera, non una costrizione dovuta alla mancanza degli elementi come il sistema delle infrastrutture, il sistema ... ansa.it Il ministro Foti: Piano Casa, recuperiamo gli immobili abbandonatiDa un lato un censimento sugli immobili abbandonati, particolarmente numerosi al Sud, per recuperarli ad un uso attivo. Dall’altro nuove norme in arrivo per regolamentare gli sfratti. Al centro il ... ilmattino.it