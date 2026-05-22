Elezioni il ministro Tommaso Foti in visita nel Ravennate per sostenere i candidati di Fratelli d' Italia
A pochi giorni dall'apertura delle urne a Faenza e Cervia, il ministro Tommaso Foti ha visitato il territorio per incontrare i candidati di Fratelli d'Italia. La visita si inserisce nel calendario degli eventi elettorali che continuano a coinvolgere i rappresentanti politici locali e nazionali. L’obiettivo è sostenere la campagna elettorale dei candidati del partito, che si prepara alle prossime consultazioni in diverse zone della provincia. Gli appuntamenti proseguiranno nelle prossime settimane in vista del voto.
A pochissimi giorni dall'apertura dei seggi a Faenza e Cervia, non si fermano gli appuntamenti elettorali. Oggi, venerdì, il territorio romagnolo ospita per l'occasione il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, atteso in due distinti momenti di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Elezioni comunali, il ministro Foti in città per sostenere il candidato sindaco Bellotti
Pier Ferdinando Casini e il ministro Tommaso Foti ospiti di Parma Palatina a The HubIntervistati da Federico Casanova per la presentazione dell’ultimo libro dell’ex presidente della Camera dal titolo “Al centro dell’Aula.
Questa sera a Legnano e Parabiago con il Ministro Tommaso Foti e i sottosegretari Paola Frassinetti e Isabella Rauti per sostenere i candidati di Fratelli d'Italia impegnati il prossimo fine settimana nelle elezioni amministrative. Una filiera istituzionale presente, facebook
Il ministro Foti in piazza San Magno per Almici: Quella di Legnano è una sfida apertaper gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione è stato il protagonista dell’aperitivo elettorale organizzato dal centrodestra al Gobbi: In Lombardia ci sono 110mila progetti finanziati ... legnanonews.com
Cuggiono, il Ministro Tommaso Foti in visita a sostegno di Riccardo CrespiIn occasione delle prossime elezioni amministrative del Comune di Cuggiono (domenica 24 e lunedì 25 maggio), il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione Tommaso Foti sarà pr ... ticinonotizie.it