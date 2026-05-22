Elezioni il ministro Tommaso Foti in visita nel Ravennate per sostenere i candidati di Fratelli d' Italia

Da ravennatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dall'apertura delle urne a Faenza e Cervia, il ministro Tommaso Foti ha visitato il territorio per incontrare i candidati di Fratelli d'Italia. La visita si inserisce nel calendario degli eventi elettorali che continuano a coinvolgere i rappresentanti politici locali e nazionali. L’obiettivo è sostenere la campagna elettorale dei candidati del partito, che si prepara alle prossime consultazioni in diverse zone della provincia. Gli appuntamenti proseguiranno nelle prossime settimane in vista del voto.

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A pochissimi giorni dall'apertura dei seggi a Faenza e Cervia, non si fermano gli appuntamenti elettorali. Oggi, venerdì, il territorio romagnolo ospita per l'occasione il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, atteso in due distinti momenti di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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