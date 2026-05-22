Elezioni il ministro Tommaso Foti in visita nel Ravennate per sostenere i candidati di Fratelli d' Italia

A pochi giorni dall'apertura delle urne a Faenza e Cervia, il ministro Tommaso Foti ha visitato il territorio per incontrare i candidati di Fratelli d'Italia. La visita si inserisce nel calendario degli eventi elettorali che continuano a coinvolgere i rappresentanti politici locali e nazionali. L’obiettivo è sostenere la campagna elettorale dei candidati del partito, che si prepara alle prossime consultazioni in diverse zone della provincia. Gli appuntamenti proseguiranno nelle prossime settimane in vista del voto.

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