Nel pomeriggio alle 16.30 si svolgono tre spareggi che coinvolgono quattro squadre della nostra provincia, in campionati di Eccellenza e Promozione. Il Cervia punta alla finale, mentre Faenza cerca di evitare la retrocessione attraverso l’operazione salvezza. Le partite rappresentano un momento decisivo per le squadre coinvolte, che si giocano il tutto per tutto per raggiungere i loro obiettivi stagionali.

Nei campionati di Eccellenza e Promozione, sono tre gli spareggi che – oggi alle 16.30 – coinvolgono quattro squadre della nostra provincia. Tutte le sfide sono ‘secche’. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità, retrocederà la squadra peggio classificata al termine della regular season, ovvero quella che gioca in trasferta. Faenza-Castenaso. Si disputa a ‘Bruno Neri’ il playout di Eccellenza. I padroni di casa giocano col vantaggio dei due risultati su tre, che però potrebbe essere un’arma a doppio taglio, come successo proprio ai manfredi lo scorso anno, quando si salvarono, espugnando Gambettola pur con lo svantaggio della peggior posizione in classifica alla fine della stagione regolare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Cervia sogna la finale. Faenza, operazione salvezza

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