Forza Nuova non vuole la moschea in centro ma nemmeno i braccianti stranieri nei campi

"Foggia Cristiana, mai musulmana, no alla moschea". È la scritta che questo pomeriggio, venerdì 22 maggio, ha fatto da cornice alla manifestazione di protesta organizzata da Forza Nuova davanti al pronao della Villa Comunale di Foggia. Un presidio ad alta tensione politica che ha visto la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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