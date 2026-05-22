Forza Nuova non vuole la moschea in centro ma nemmeno i braccianti stranieri nei campi

Da foggiatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Foggia Cristiana, mai musulmana, no alla moschea". È la scritta che questo pomeriggio, venerdì 22 maggio, ha fatto da cornice alla manifestazione di protesta organizzata da Forza Nuova davanti al pronao della Villa Comunale di Foggia. Un presidio ad alta tensione politica che ha visto la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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