Presidio di Forza Nuova contro la moschea | pattuglie di carabinieri digos e polizia

Venerdì sera, numerosi agenti di forze dell'ordine, tra cui circa dieci veicoli della digos, tre della polizia di Stato, tre dei carabinieri e una della polizia locale, hanno presidiato il drop-in di via Giustizia e l’area che la comunità bengalese intende destinare a moschea. La presenza delle forze dell’ordine si è concentrata nel tentativo di monitorare la situazione durante le manifestazioni di forze di estrema destra.

L'avevano annunciato nei giorni scorsi. Stasera, venerdì 6 marzo, duro attacco a Fratelli d'Italia. «Aprono le porte al radicamento islamico attraverso un loro coordinatore». Prince Howlader portavoce dei bengalesi davanti all'ex segheria: «Questa è proprietà privata» Circa dieci macchine della digos, tre della polizia di Stato, tre dei carabinieri e una della polizia locale venerdì sera, al drop-in di via Giustizia e davanti all'area che la comunità bengalese vuole destinare a moschea. Ieri Forza Nuova ha tenuto lì il presidio annunciato nei giorni precedenti. Durissimo l'attacco a Fratelli d'Italia. «Fingono di essere patrioti, aprono le porte al radicamento islamico con uno dei loro stessi esponenti». 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

