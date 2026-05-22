Fortitudo in gara 2 passa Verona all' overtime

Nella gara due delle semifinali di Serie A2, la Fortitudo ha perso contro Verona dopo un overtime, con il punteggio di 74-75. La partita si è disputata a Bologna il 22 maggio 2026, e ha visto i padroni di casa crollare negli ultimi minuti, non riuscendo a mantenere il vantaggio. La sfida è stata molto combattuta e si è protratta fino ai minuti finali, con Verona che ha prevalso nel supplementare. Con questa sconfitta, la squadra di coach Attilio Caja si trova ora in una posizione difficile, a un passo dall’eliminazione.

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Bologna, 22 maggio 2026 – Crolla sul più bello la Fortitudo di coach Attilio Caja, che in gara-due delle semifinali di A2 si arrende all’overtime contro Verona 74-75 a due giorni dal primo ko e ora è a un passo dall’uscita dei playoff dopo una maratona di nervi. Lunedì si andrà in casa degli scaligeri per gara-tre, con la banda di coach Alessandro Ramagli che avrà così due match point per approdare in finale. È la coreografia della Fossa dei Leoni a far da sontuosa cornice alla soirée della vita, quella per provare pareggiare i conti e partire per Verona con l’ago della bilancia in equilibrio: “Stringo te oggi, per vederti domani gridare più forte di me”, recita lo striscione che sovrasta la curva Schull. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fortitudo, in gara 2 passa Verona all'overtime ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fortitudo, Gara 1 di semifinale è amarissima: Sorokas sbaglia il libero decisivo. Vince VeronaFinisce nel modo più crudele e inaspettato Gara 1 di semifinale playoff al PalaDozza. Play-off: la Dinamo Brindisi sfiora l'impresa, ma Cagliari passa all'overtimeBRINDISI - Una battaglia vera, giocata punto su punto, fatta di strappi e controstrappi, di cadute e risalite continue. Semifinali Playoff Serie A2 Old Wild West - Tutto su gara 2 Fortitudo Bologna-Verona - basketinside.com/a2-old-wild-we… x.com Fortitudo, in gara 2 passa Verona all'overtimeAl Pala Dozza finisce 74-75 a due giorni dal primo ko. Ora la Effe è a un passo dall’uscita dei playoff dopo una maratona di nervi. Lunedì si andrà in casa degli scaligeri per gara 3 ... ilrestodelcarlino.it Può Bayonetta di Bayonetta 2 sconfiggere da sola interi Viltrumiti? reddit La Fortitudo prepara gara 2 per lasciarsi alle spalle il primo ko in semifinale playoffVenerdì alle 20.30 al PalaDozza la seconda sfida con Verona. La situazione organico resta al momento complessa con Matteo Fantinelli, Lee Moore e Matteo Imbrò in condizioni fisiche non ottimali ... ilrestodelcarlino.it