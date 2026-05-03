Play-off | la Dinamo Brindisi sfiora l' impresa ma Cagliari passa all' overtime

Nella partita dei play-off, la squadra di Brindisi ha messo in campo tutto ciò che aveva, arrivando a sfiorare un risultato storico contro la formazione di Cagliari. La gara si è protratta oltre i tempi regolamentari, con continui scambi di vantaggio e momenti di grande intensità. Alla fine, la squadra ospite ha prevalso all’overtime, relegando i padroni di casa alla sconfitta.

BRINDISI - Una battaglia vera, giocata punto su punto, fatta di strappi e controstrappi, di cadute e risalite continue. La Dinamo accarezza a lungo il sogno di prendersi gara 1, sospinta da un PalaZumbo gremito, infuocato e trascinante, capace di spingerla a più riprese oltre le difficoltà: dal.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Padel Serie A: Bellaria Brindisi sfiora l’impresa, il cuore non basta contro TerniLe ragazze del presidente Giorgino cedono 2-1 alla Happy Village dopo una battaglia di tre ore, ma conquistano il primo punto storico nella massima... Leggi anche: La Dinamo reagisce e sfiora la rimonta ma al PalaSassi vince la Virtus Matera Contenuti di approfondimento Temi più discussi: B Interregionale, l'Esperia verso i playoff: avversaria la Dinamo Brindisi; Dinamo Brindisi: ultima sfida di Regular season contro Castellaneta al PalaZumbo; Basket B2/M, Dinamo Brindisi: gara 1 playoff, al PalaZumbo arriva Cagliari; Dinamo Brindisi-Esperia 87-91: impresa all’overtime, Gara 1 è di Cagliari. Dinamo ai playoff: sfida con l'Esperia Cagliari per il sogno Serie B NazionaleLa prima partita si disputa sabato 2 maggio al PalaZumbo grazie al miglior piazzamento in classifica della squadra brindisina. Il terzo posto in regular season ha garantito l’accesso a una fase mai ra ... brindisireport.it Dinamo-Cagliari, atto primo. Coach Cristofaro: Servirà il supporto del nostro pubblicoPer la formazione brindisina si apre ora una fase che rappresenta un passaggio storico, costruito nel tempo, che premia il lavoro, la crescita e l’identità di un gruppo che ha saputo consolidarsi gior ... today.it Basket Una grandissima Esperia Cagliari infligge la prima sconfitta stagionale casalinga alla Dinamo Brindisi e si porta in vantaggio nella serie playoff - facebook.com facebook Basket Una grandissima Esperia #Cagliari infligge la prima sconfitta stagionale casalinga alla Dinamo #Brindisi e si porta in vantaggio nella serie playoff x.com