Forte scossa di terremoto nei Campi Flegrei l' Ingv | Attività di monitoraggio intensificate

Ieri nei Campi Flegrei si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4, causata da attività di origine bradisismica. L'evento sismico ha provocato danni principalmente nel comune di Bacoli. Dopo la scossa principale, si sono susseguite numerose repliche di intensità minore, interessando l'intera area. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha intensificato le operazioni di monitoraggio per seguire l'evolversi della situazione sismica.

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