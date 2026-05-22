Forte scossa di terremoto nei Campi Flegrei l' Ingv | Attività di monitoraggio intensificate
Ieri nei Campi Flegrei si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4, causata da attività di origine bradisismica. L'evento sismico ha provocato danni principalmente nel comune di Bacoli. Dopo la scossa principale, si sono susseguite numerose repliche di intensità minore, interessando l'intera area. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha intensificato le operazioni di monitoraggio per seguire l'evolversi della situazione sismica.
La scossa di terremoto di origine bradisismica di magnitudo 4.4 che ha colpito i Campi Flegrei, ieri, provocando danni soprattutto a Bacoli, è stata seguita da decine di movimenti tellurici di entità minore che hanno interessato l'area. L'Ingv intensifica i controlliDalla giornata di ieri i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Tre scosse nella notte nei campi Flegrei, lIngv: Sisma ordinario
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