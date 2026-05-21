Forte scossa di terremoto all’alba a Napoli | paura nei Campi Flegrei

Da dayitalianews.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’alba, una forte scossa di terremoto ha colpito l’area occidentale di Napoli, facendo tremare le strutture e svegliando numerosi cittadini. L’evento sismico si è fatto percepire in tutta la zona dei Campi Flegrei, generando paura tra la popolazione. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti nelle prime verifiche, mentre le autorità hanno avviato controlli nelle zone colpite. La scossa è stata avvertita chiaramente da chi si trovava in diverse parti della città.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Sisma avvertito in tutta l’area occidentale della città Una forte scossa di terremoto ha svegliato migliaia di persone a Napoli nelle prime ore del mattino. Il sisma, registrato alle 5:51, è stato percepito distintamente in numerosi quartieri del capoluogo campano e nei comuni dell’area dei Campi Flegrei. Secondo le prime rilevazioni, la magnitudo è stata di 4.4, con una profondità stimata di circa tre chilometri.   Paura tra i residenti e segnalazioni sui social Molti cittadini sono stati colti di sorpresa nel sonno. In diverse abitazioni sono stati avvertiti forti tremori, oscillazioni di lampadari e scricchiolii provenienti dalle strutture degli edifici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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