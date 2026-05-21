Forte scossa di terremoto all’alba a Napoli | paura nei Campi Flegrei

All’alba, una forte scossa di terremoto ha colpito l’area occidentale di Napoli, facendo tremare le strutture e svegliando numerosi cittadini. L’evento sismico si è fatto percepire in tutta la zona dei Campi Flegrei, generando paura tra la popolazione. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti nelle prime verifiche, mentre le autorità hanno avviato controlli nelle zone colpite. La scossa è stata avvertita chiaramente da chi si trovava in diverse parti della città.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Sisma avvertito in tutta l’area occidentale della città Una forte scossa di terremoto ha svegliato migliaia di persone a Napoli nelle prime ore del mattino. Il sisma, registrato alle 5:51, è stato percepito distintamente in numerosi quartieri del capoluogo campano e nei comuni dell’area dei Campi Flegrei. Secondo le prime rilevazioni, la magnitudo è stata di 4.4, con una profondità stimata di circa tre chilometri. Paura tra i residenti e segnalazioni sui social Molti cittadini sono stati colti di sorpresa nel sonno. In diverse abitazioni sono stati avvertiti forti tremori, oscillazioni di lampadari e scricchiolii provenienti dalle strutture degli edifici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Forte scossa di terremoto all’alba a Napoli: paura nei Campi Flegrei ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Terremoto oggi a Napoli e nei Campi Flegrei, un crollo a Bacoli Sullo stesso argomento Campi Flegrei, forte scossa di terremoto all’alba: paura a Napoli, magnitudo 4.4Una forte scossa di terremoto ha svegliato all’alba migliaia di persone nell’area dei Campi Flegrei e in gran parte del Napoletano. Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa all’alba sveglia Napoli: paura e gente in strada, scuole chiuse a Pozzuoli Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba, alle 5.51, e nei vicini comuni dell'area flegrea e occidentale. In tanti nelle case si sono svegliati di soprassalto. Ha avuto come epicentro i Campi Flegrei e una magnitudo p x.com Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche a Napoli alle 5.50 di oggiBrusco risveglio questa mattina nei Campi Flegrei: una forte scossa di terremoto si è registrata nell'area intorno alle 5.50 di oggi, giovedì 21 maggio. L'evento sismico è stato intenso, dal momento c ... fanpage.it Terremoto ai Campi Flegrei, paura a Napoli dopo la scossa di magnitudo 4.4: scuole chiuse a BacoliAttimi di forte paura nell’area dei Campi Flegrei, dopo una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 che ha interessato la zona del golfo di Bacoli. Scossa avvertita in ... ilmessaggero.it