Fornaroli | Ora aiuto la McLaren sogno di sfidare Antonelli in pista Due italiani sarebbe fantastico

Un pilota italiano, campione di F2 2025, ha annunciato di aver iniziato a collaborare con il team di Formula 1 come pilota di sviluppo. Ha spiegato di aver iniziato a seguire le gare del team durante i fine settimana e di considerare questa esperienza molto importante. Inoltre, ha espresso il desiderio di confrontarsi in pista con un altro italiano, sottolineando che sarebbe un’esperienza molto bella. Questa collaborazione rappresenta un passo importante nella sua carriera nel motorsport.

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