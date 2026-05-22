Fornaroli | Ora aiuto la McLaren sogno di sfidare Antonelli in pista Due italiani sarebbe fantastico
Un pilota italiano, campione di F2 2025, ha annunciato di aver iniziato a collaborare con il team di Formula 1 come pilota di sviluppo. Ha spiegato di aver iniziato a seguire le gare del team durante i fine settimana e di considerare questa esperienza molto importante. Inoltre, ha espresso il desiderio di confrontarsi in pista con un altro italiano, sottolineando che sarebbe un’esperienza molto bella. Questa collaborazione rappresenta un passo importante nella sua carriera nel motorsport.
Arrivato a Montreal con l’ormai immancabile t-shirt color papaya, Leonardo Fornaroli sembra essersi perfettamente adattato al ruolo di pilota di sviluppo della McLaren. Una posizione guadagnata sul campo dopo la vittoria del titolo di Formula 2 nel 2025 e di quello di Formula 3 nel 2024, in un percorso di successi che inserisce il giovane piacentino, classe 2004, in un club riservato a pochi campioni. E mentre sogna, e aspetta, la sua occasione per poter debuttare in Formula 1, Fornaroli si fa le ossa nel team capitanato dall’italiano Andrea Stella, imparando segreti e tecniche dai campioni del mondo in carica della massima serie. Leonardo, ha avuto l’occasione di guidare una vettura di F1 - MCL60 del 2023 – prima a Barcellona e poi a Silverstone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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