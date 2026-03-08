Un giovane pilota di 18 anni ha esordito nel campionato di Formula 1, portando a termine la prima gara in ottava posizione e ispirandosi a un noto pilota italiano. La sua partecipazione è stata fortemente voluta dal team Racing Bulls, che lo considera un possibile erede di un campione in vista. Durante la corsa, il pilota ha anche avuto modo di svolgere i compiti in pista, come facevano alcuni colleghi in passato.

"Io, al mio primo giro in Formula Uno, in lotta con Hamilton? Pura follia". Passaporto britannico, madre indiana e padre svedese, dove il suo cognome significa "foglia di tiglio", Arvid Lindblad è il volto nuovo della stagione 2026 di F1. Scelto dalla Racing Bulls come prossimo Verstappen, al debutto tra i "grandi" ha subito fatto parlare di sé, conquistando i primi punti (ottavo) e mandando su tutte le furie proprio SuperMax. Ma chi è il 18enne dei record che è costato il licenziamento ad Helmut Marko? E perché vede nel nostro Antonelli il suo punto di riferimento? Nato a Londra nel 2007, Lindblad scopre i motori a tre anni, partendo dalle moto da cross prima di passare ai go kart. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lindblad, il debutto da sogno del 18enne che faceva i compiti in pista e s'ispira ad Antonelli

Leggi anche: LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: attesa per il debutto dell’Aston Martin di Newey. Hamilton e Antonelli in pista

Pagelle Milan-Sassuolo, i voti del CorSport: Modric ispira. Bartesaghi, doppietta da sognoLe pagelle di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a...

Contenuti utili per approfondire Lindblad il debutto da sogno del 18enne....

Temi più discussi: Lindblad: Ho lavorato tutta la vita per l'esordio, è un momento speciale | FP; Nono al debutto in F1, Arvid Lindblad impressiona a Melbourne; F1, Australia Day 1: Arvid Lindblad impressiona già al suo debutto in Formula 1; Da fan a rivale: Lindblad realizza il sogno di correre contro Hamilton.

F1, Arvid Lindblad: Sono senza parole, ho mostrato quello che so fareUn debutto da top 10. Alla prima gara in F1, Arvid Lindblad ha conquistato una promettente ottava posizione in quel di Albert Park, circuito che ha ... oasport.it

Lindblad: Folle essere terzo al primo giro, non mi aspettavo punti al debuttoArvid Lindblad ha lottato con grinta 'alla Verstappen' anche contro Max e ha conquistato quattro punti all'esordio in F1 ... formulapassion.it

Con l'ottavo posto conquistato oggi nel GP d'Australia, all'età di 18 anni e 7 mesi esatti domani, Arvid Lindblad è diventato il terzo pilota più giovane di sempre ad andare a punti in Formula 1. Meglio di lui hanno fatto solamente Max Verstappen nel GP della M - facebook.com facebook

Le pagelle del Gp di F1 d'Australia: la Mercedes è un'astronave (9) e Russel il suo profeta (9) Leclerc galoppa (8), Lindblad supertalento (9), Honda un disastro (0) x.com