Leonardo Fornaroli ha completato due giorni di test con la McLaren MCL60 sul circuito di Montmelò. Il pilota italiano, ingaggiato dalla scuderia alla fine del 2025 come riserva, ha svolto le sessioni di prova a Barcellona. Questa esperienza rappresenta il primo contatto di Fornaroli con una vettura di Formula Uno.

Leonardo Fornaroli ha fatto il suo debutto al volante di una vettura di Formula Uno, effettuando due giornate di test sul circuito di Montmelò dopo essere stato ingaggiato a fine 2025 da McLaren come pilota di riserva. Il giovane pilota piacentino, reduce da due titoli consecutivi in F3 e F2, ha completato ben 110 giri (oltre 500 chilometri) alla guida della MCL60 che prese parte al Mondiale del 2023 alternando alcuni run a basso carico e altri ad alto carico di carburante. L’azzurro ha cominciato dunque il programma TPC organizzato dal team di Woking per consentirgli di arrivare con una buona preparazione di base nel momento in cui affronterà le varie sessioni di prove libere del venerdì (solo FP1) previste nell’arco della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Leonardo Fornaroli completa due giorni di test a Barcellona con la McLaren MCL60: debutto positivo per l’azzurro

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Leonardo Fornaroli ha completato questa settimana il suo primo test a bordo di una Formula 1 a Barcellona con la McLaren. Il ventunenne, campione in carica di Formula 2, ha guidato la MCL60 nell'ambito del programma di test delle vetture precedenti. #Me - facebook.com facebook